«Новые известия» опубликовали имена лучших политтехнологов 2022 года

Исследование проводилось в течение трех недель — с 15 ноября по 7 декабря. Основным методом исследования стало очное и дистанционное анкетирование. Перед респондентами стояла задача назвать имена специалистов-политтехнологов, которые являются лучшими в каждой из шести категорий.
Из собранных 226 анкет обработано было 212, так как 14 анкет не удалось верифицировать, пишут newizv.ru.
Благодаря опросу были выбраны лучшие политтехнологи среди джиарщиков, консультантов политических партий, вице-губернаторов по политике, публичных экспертов, федеральных и административных политтехнологов.
Лучшими федеральными специалистами по политическим технологиям были признаны Фирдус Алиев из «Экспертного института социальных исследований», Константин Костин из ФОРГО, представитель «ИнтерМедиаКом» Андрей Куртов и другие.
В число ведущих партийных консультантов вошли единороссы Сергей Перминов и Александр Сидякин, Сергей Обухов из КПРФ и другие.
Лидирующие позиции в рейтинге административных политтехнологов заняли Андрей Ярин, Борис Рапопорт и другие.
Топовыми вице-губернаторами по политике признали Сергея Толмачева из Севастополя, Ольгу Медведеву из Белгородской области, Наталью Сергунину из Москвы и других представителей.
Лучшими джиарщиками — заказчиками услуг политических технологов стали Андрей Полосин из корпорации «Росатом», Михаил Леонтьев из компании «Роснефть» и другие.
В рейтинге публичных экспертов — комментаторов внутренней политики победили Валерий Федоров из ВЦИОМ, Сергей Старовойтов из «Клуба регионов», Виктор Потуремский из ИНСОМАР и ряд других специалистов.