«Новые известия» опубликовали имена лучших политтехнологов 2022 года

Исследование проводилось в течение трех недель — с 15 ноября по 7 декабря. Основным методом исследования стало очное и дистанционное анкетирование. Перед респондентами стояла задача назвать имена специалистов-политтехнологов, которые являются лучшими в каждой из шести категорий.