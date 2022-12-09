Новые приюты для бездомных собак появятся в Свердловской области

Администрация Сухого Лога заключила контракт на отлов собак с ИП Неустроевым. Однако зоозащитники во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пожаловались, что условия в пункте временного содержания в Камышлове, куда отвозят собак, ненадлежащие.
Пункт на несколько месяцев закрывался на карантин по чумке, однако после открытия ничего не изменилось. Зоозащитники считают, что муниципалитетам приходится заключать контракты вынужденно, так как конкуренция в этой сфере небольшая.
Евгений Куйвашев считает, что надо создавать условия для организации приютов. Этим вопросом уже занимаются.
В некоторых муниципалитетах подобраны земельные участки и реализуется стратегия развития таких приютов. На подходе уже Нижний Тагил, в Екатеринбурге, Верхней Салде, Верхотурье, Полевском тоже занимаются этим вопросом, — сказал губернатор.
Он отметил, что администрация Сухого Лога также должна включиться в этот процесс. При этом Евгений Куйвашев обещал поставить на контроль ветеринарных инспекторов приют для бездомных собак в Камышлове.