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Новые приюты для бездомных собак появятся в Свердловской области

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Об организации новых приютов для собак в муниципалитетах Свердловской области рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

Администрация Сухого Лога заключила контракт на отлов собак с ИП Неустроевым. Однако зоозащитники во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пожаловались, что условия в пункте временного содержания в Камышлове, куда отвозят собак, ненадлежащие.

Пункт на несколько месяцев закрывался на карантин по чумке, однако после открытия ничего не изменилось. Зоозащитники считают, что муниципалитетам приходится заключать контракты вынужденно, так как конкуренция в этой сфере небольшая.

Евгений Куйвашев считает, что надо создавать условия для организации приютов. Этим вопросом уже занимаются.

В некоторых муниципалитетах подобраны земельные участки и реализуется стратегия развития таких приютов. На подходе уже Нижний Тагил, в Екатеринбурге, Верхней Салде, Верхотурье, Полевском тоже занимаются этим вопросом, — сказал губернатор.

Он отметил, что администрация Сухого Лога также должна включиться в этот процесс. При этом Евгений Куйвашев обещал поставить на контроль ветеринарных инспекторов приют для бездомных собак в Камышлове.

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