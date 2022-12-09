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О снежном буране предупредили жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
Автомобилистам Нижнего Тагила напомнили о мерах безопасности на дорогах в условиях обильного снегопада, который надвигается на Свердловскую область.

МУ МВД «Нижнетагильское» рекомендует владельцам транспорта не выезжать на региональные трассы и ограничить поездки в ближайшее время. Предупреждение связано с крайне неблагоприятными погодными условиями, которые принесут на территорию Свердловской области снежный буран.

Тем, кто в силу обстоятельств не сможет отказаться от управления автомобилем, напомнили о мерах безопасности в подобных ситуациях:

  • следует выбирать режим невысокой скорости,
  • требуется соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта,
  • следите за боковыми интервалами,
  • исключите выезды на встречную полосу и обгоны.
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Пешеходов также просят соблюдать элементарные правила дорожного движения при неотложной надобности покинуть жилище. А также позаботиться о светоотражающих элементах одежды, которые помогут водителям заблаговременно увидеть пешехода в условиях недостаточной видимости.

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#Андрей Труфанов#Город#Нижний Тагил#Водители#Снегопад#ГИБДД#Полиция#Авто
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