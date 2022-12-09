О снежном буране предупредили жителей Нижнего Тагила

МУ МВД «Нижнетагильское» рекомендует владельцам транспорта не выезжать на региональные трассы и ограничить поездки в ближайшее время. Предупреждение связано с крайне неблагоприятными погодными условиями, которые принесут на территорию Свердловской области снежный буран.