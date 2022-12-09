О способах связи с мобилизованными свердловчанами рассказал Евгений Куйвашев

Жители Свердловской области 9 декабря в ходе прямой линии с губернатором заявили, что с их близкими, находящимися в зоне спецоперации пропала связь.
Куйвашев рассказал, что для таких случаев с омбудсменом региона Татьяной Мерзляковой, они придумали решение. На данный момент составляются списки родственников, кто не может связаться со своими мужчинами. Они направляются в воинские части с просьбой, чтобы военнослужащие связались с родными.
По словам губернатора, таких случаев много. Он посоветовал обращаться на горячую линию по номеру 122.
Напомним, ранее Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова открыла в зоне спецоперации мобильную приемную для военнослужащих. По ее словам, в первые дни было получено 32 обращения.