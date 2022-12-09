О способах связи с мобилизованными свердловчанами рассказал Евгений Куйвашев

Куйвашев рассказал, что для таких случаев с омбудсменом региона Татьяной Мерзляковой, они придумали решение. На данный момент составляются списки родственников, кто не может связаться со своими мужчинами. Они направляются в воинские части с просьбой, чтобы военнослужащие связались с родными.