Об условиях социальной газификации рассказал губернатор Свердловской области

Он отметил, что существует большой список льготников, которые могут приобрести и установить газовое оборудование в дома со скидкой около 75%. По словам Евгения Куйвашева, на сегодняшний день в Красноуфимске заканчивается строительство газопровода высокого давления. Именно поэтому в этом районе есть возможность газифицировать все населенные пункты.