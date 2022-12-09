Об условиях социальной газификации рассказал губернатор Свердловской области

Во время прямого эфира к Евгению Куйвашеву обратилась жительница деревни Большие Тавры. Она попросила помочь с газификацией населенного пункта, который находится недалеко от Красноуфимска и Екатеринбурга. Там наблюдается проблема с дровами.
Губернатор напомнил, что местным жителям необходимо написать заявление, чтобы получить услугу по социальной газификации. При этом выразить согласие на это должны большинство.
Надо проявить социальную инициативу, собрать подписи, обратиться в администрацию. Там разъяснят, какие документы необходимо собрать, — пояснил Евгений Куйвашев.
Он отметил, что существует большой список льготников, которые могут приобрести и установить газовое оборудование в дома со скидкой около 75%. По словам Евгения Куйвашева, на сегодняшний день в Красноуфимске заканчивается строительство газопровода высокого давления. Именно поэтому в этом районе есть возможность газифицировать все населенные пункты.