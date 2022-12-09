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Об условиях социальной газификации рассказал губернатор Свердловской области

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил жителям региона об условиях социальной газификации. Для того чтобы получить услугу, необходимо написать заявление.

Во время прямого эфира к Евгению Куйвашеву обратилась жительница деревни Большие Тавры. Она попросила помочь с газификацией населенного пункта, который находится недалеко от Красноуфимска и Екатеринбурга. Там наблюдается проблема с дровами.

Губернатор напомнил, что местным жителям необходимо написать заявление, чтобы получить услугу по социальной газификации. При этом выразить согласие на это должны большинство.

Надо проявить социальную инициативу, собрать подписи, обратиться в администрацию. Там разъяснят, какие документы необходимо собрать, — пояснил Евгений Куйвашев.

Он отметил, что существует большой список льготников, которые могут приобрести и установить газовое оборудование в дома со скидкой около 75%. По словам Евгения Куйвашева, на сегодняшний день в Красноуфимске заканчивается строительство газопровода высокого давления. Именно поэтому в этом районе есть возможность газифицировать все населенные пункты.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Газификация#Помощь#Евгений Куйвашев#Льготы
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