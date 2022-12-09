Первых пассажиров прокатил ретро-трамвай в Нижнем Тагиле

8 декабря в Нижнем Тагиле состоялась первая экскурсия на ретро-трамвае. Нетипичный транспорт в честь 300-летия города муниципалитету подарило правительство Свердловской области при поддержке главы региона. По улицам города в «старинном» вагоне прокатились глава города Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров и старшеклассники школы № 23.
Сегодня ретро-трамваи начинают свой жизненный путь по улицам города Трудовой доблести. Мы проводим первую экскурсию с активной группой учеников 23-й школы, участвует Центр развития туризма, «Тагильский трамвай». Пока что ретро-трамваи будут экскурсионными. Уже поступило несколько заявок в «Тагильский трамвай» на поездки по городу, принято решение развивать данное направление, — сказал Владислав Пинаев.
Экскурсионный маршрут, поездка по которому доступна и на обычном трамвае, пролегает по центральной улице города, а также микрорайонам Выя и Красный Камень. Таким образом пассажиры смогут познакомиться сразу с двумя вехами истории Нижнего Тагила, объяснила начальник отдела продвижения и маркетинга Центра развития туризма города Валерия Лошкарева.
Трамваи — это фишка Нижнего Тагила. Их заказывают часто, особенно в мае, когда идет череда выпускных мероприятий. Мы еще не придумали название экскурсии именно на ретро-трамвае. Маршрут дает возможность познакомиться как с исторической частью (проспектом Ленина, особняками, музеями, памятниками и другими достопримечательностями), так и с советским периодом развития города (Выя и Красный Камень), — отметила специалист.
Со слов Валерии Лошкаревой, центр ещё не анонсировал экскурсии на ретро-трамвае, а заявки от жителей и гостей города уже поступают. Запустить экскурсионный маршрут в стиле ретро сотрудники планируют в ближайшее время. Сейчас учреждение совместно с компанией-перевозчиком прорабатывает все нюансы нового туристического пути.
8 декабря по улицам города проехал один из двух экскурсионных ретро-вагонов. Каждый из них имеет символический номер — 1722 (год основания Нижнего Тагила) и 2022. В самом вагоне продумано все до мелочей. Панорамные окна обеспечивают хороший обзор во время поездки, удобные скамейки рассчитаны на 38 пассажиров, а поручни обеспечивают доступную среду для человека с ограниченными возможностями здоровья.
В вагоне установлены кондиционеры, имеются USB-разъемы для зарядки телефонов, экраны для просмотра справочной информации. Саму экскурсию проводит специалист Центра развития туризма Татьяна Коржавина, которую слышно в любом уголке вагона благодаря микрофону и расположенным у сидений динамиков.
Напомним, обслуживать и распоряжаться новыми ретро-трамваями за 142 миллиона рублей стало муниципальное предприятие «Тагильский трамвай» под руководством Игоря Темнова.