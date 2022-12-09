Первых пассажиров прокатил ретро-трамвай в Нижнем Тагиле

8 декабря по улицам города проехал один из двух экскурсионных ретро-вагонов. Каждый из них имеет символический номер — 1722 (год основания Нижнего Тагила) и 2022. В самом вагоне продумано все до мелочей. Панорамные окна обеспечивают хороший обзор во время поездки, удобные скамейки рассчитаны на 38 пассажиров, а поручни обеспечивают доступную среду для человека с ограниченными возможностями здоровья.