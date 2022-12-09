После сбоя в Тинькофф клиентка не может дозвониться до техподдержки

Напомним, что днем 9 декабря в сервисах Тинькофф и Сбер произошел сбой. Некоторые пользователи жаловались, что не могут зайти в свои личные кабинеты. При входе сообщалось, что приложения временно недоступны и нужно немного подождать. Позднее оба приложения заработали.