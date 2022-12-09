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После сбоя в Тинькофф клиентка не может дозвониться до техподдержки

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
После того, как днем 9 декабря жители Нижнего Тагила пожаловались на сбой в работе приложения «Тинькофф», у клиентки банка при входе в личный кабинет запрашивается номер карты и телефон. Хотя ранее требовался только телефон.

Тагильчанка пыталась позвонить в банк, чтобы выяснить, как ей теперь войти в интернет-банк.

Уже два раза звонила. И оба раза по пол часа ждала. Не понятно как теперь сделать вход. Придется, наверное, в другой раз звонить. Карта заморожена, а ее при входе банк не принимает, отправляет на горячую линию, - рассказала клиентка.

Напомним, что днем 9 декабря в сервисах Тинькофф и Сбер произошел сбой. Некоторые пользователи жаловались, что не могут зайти в свои личные кабинеты. При входе сообщалось, что приложения временно недоступны и нужно немного подождать. Позднее оба приложения заработали.

Жители Тагила пожаловались на сбои в работе Сбер и Тинькофф
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#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Банк#Техподдержка#Горячая линия#Сбой#Эксклюзив
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