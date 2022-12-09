После сбоя в Тинькофф клиентка не может дозвониться до техподдержки

Тагильчанка пыталась позвонить в банк, чтобы выяснить, как ей теперь войти в интернет-банк.
Уже два раза звонила. И оба раза по пол часа ждала. Не понятно как теперь сделать вход. Придется, наверное, в другой раз звонить. Карта заморожена, а ее при входе банк не принимает, отправляет на горячую линию, - рассказала клиентка.
Напомним, что днем 9 декабря в сервисах Тинькофф и Сбер произошел сбой. Некоторые пользователи жаловались, что не могут зайти в свои личные кабинеты. При входе сообщалось, что приложения временно недоступны и нужно немного подождать. Позднее оба приложения заработали.