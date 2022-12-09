Премия Digital Leader Award досталась платформе МСП.РФ Корпорации МСП

Цифровой продукт признан “Платформой года” в номинации “Цифровизация государственных сервисов”. Данный проект запущен в феврале 2022 года совместно Корпорацией МСП и Минэкономразвития. Его реализуют в рамках нацпроекта по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Куратором выступает первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет iz.ru.
“Нашей цифровой платформе МСП.РФ” нет еще и года. Однако более 250 тыс. пользователей, зарегистрированных на ней с февраля, - это показатель ее необходимости и востребованности. Более 20 сервисов и 400 услуг, которые сегодня доступны предпринимателям, уже покрывают большую часть потребностей бизнеса. И это только начало пути: сейчас мы готовимся к запуску цифрового профиля предпринимателя, который решит для него множество проблем с получением справок и выписок, подачей документов и получением мер поддержки, прежде всего финансовых”, – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Самые востребованные сервисы цифровой платформы МСП.РФ включают себя “Производственную кооперацию и сбыт”, который объединяет поставщиков из РФ и из-за рубежа; кредитование, в том числе льготное; законодательный дайджест со всеми актуальными изменениями в нормативно-правовых актах; покупку ПО со скидкой 50%, а также “Сервис 360°” для обратной связи при возникновении проблем в бизнесе.
Помимо этого, на МСП.РФ доступно 1,5 тыс. комплексных услуг для предпринимателей 85 субъектов. В каждом из них создан свой пакет, который можно выбрать в личном кабинете. В наборы входит несколько наиболее подходящих региональных комплексных мер поддержки. Это могут быть консультации по разным вопросам, в том числе финансовому и управленческому аудиту, повышение квалификации сотрудников, выход на маркетплейсы и т. д.
Digital Leaders Award представляет собой награду в области цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, которые поспособствовали развитию цифровых решений и онлайн-сервисов. В 2022 году в ней участвовали от digital-дебютантов до цифровых корпораций, которые на суд жюри представляли свои цифровые проекты и сервисы, товары и услуги.