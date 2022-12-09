Премия Digital Leader Award досталась платформе МСП.РФ Корпорации МСП

“Нашей цифровой платформе МСП.РФ” нет еще и года. Однако более 250 тыс. пользователей, зарегистрированных на ней с февраля, - это показатель ее необходимости и востребованности. Более 20 сервисов и 400 услуг, которые сегодня доступны предпринимателям, уже покрывают большую часть потребностей бизнеса. И это только начало пути: сейчас мы готовимся к запуску цифрового профиля предпринимателя, который решит для него множество проблем с получением справок и выписок, подачей документов и получением мер поддержки, прежде всего финансовых”, – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.