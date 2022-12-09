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Путешественник из Нижнего Тагила рассказал о планах на новый маршрут

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила Данил Сухоруков осенью 2022 года закончил маршрут Усть-Утка — Каспийское море на самодельном плоту. Сейчас блогер приехал в Санкт-Петербург и поделился планами на новое путешествие.
Житель Нижнего Тагила на самодельном плоту доплыл до Каспийского моря
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В северной столице мужчина планирует собраться с силами и отправиться в Гималаи. Путь в горы Данил собирается преодолеть верхом на двух лошадях.

Еще неизвестно, верхом или нет. Вероятно, там будет какая-то повозка или вроде того, — рассказал Данил Сухоруков из Нижнего Тагила в эфире программы «Утро в Петербурге».

Маршрут начнется с предгорья Тянь-Шаня в Казахстане, продолжится в Афганистане и Пакистане, а закончится на севере Индии. Решать проблемы с документооборотом Сухоруков планирует по ходу путешествия.

Конечной точки у меня пока нет, потому что это путешествие гораздо длиннее. Там дальше есть маршрут, просто он еще не настолько детально продуман, — подытожил тагильский путешественник.
Тагильчанин на самодельном катамаране решил доплыть с Урала до Каспийского моря
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Свободное время#Путешествие#Туристы#Страны
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