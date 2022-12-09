Путешественник из Нижнего Тагила рассказал о планах на новый маршрут

В северной столице мужчина планирует собраться с силами и отправиться в Гималаи. Путь в горы Данил собирается преодолеть верхом на двух лошадях.
Еще неизвестно, верхом или нет. Вероятно, там будет какая-то повозка или вроде того, — рассказал Данил Сухоруков из Нижнего Тагила в эфире программы «Утро в Петербурге».
Маршрут начнется с предгорья Тянь-Шаня в Казахстане, продолжится в Афганистане и Пакистане, а закончится на севере Индии. Решать проблемы с документооборотом Сухоруков планирует по ходу путешествия.
Конечной точки у меня пока нет, потому что это путешествие гораздо длиннее. Там дальше есть маршрут, просто он еще не настолько детально продуман, — подытожил тагильский путешественник.