Сапер из Свердловской области погиб в зоне проведения СВО

Как сообщил на своей странице социальной сети Вконтакте глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов, Юрий Самоделкин погиб во время обстрела села Макеевка. В сентябре он подписал контракт с вооруженными силами России и проходил службу в инженерно-саперных войсках.
Родители решили похоронить сына именно в Тугулыме, где прошло его ранее детство и где погребены его родственники. Проводить своего земляка в последний путь пришли десятки жителей города. С погибшим воином простились с соблюдением военных почестей.