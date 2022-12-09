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Сапер из Свердловской области погиб в зоне проведения СВО

Сегодня, 03:13
Фото: Страница Николая Черепанова Вконтакте
Юрия Самоделкина проводили в последний путь в Тугулыме Свердловской области, где прошло его детство. Он отправился на Донбасс в первой половине сентября.

Как сообщил на своей странице социальной сети Вконтакте глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов, Юрий Самоделкин погиб во время обстрела села Макеевка. В сентябре он подписал контракт с вооруженными силами России и проходил службу в инженерно-саперных войсках.

Фото: Страница Николая Черепанова Вконтакте

Родители решили похоронить сына именно в Тугулыме, где прошло его ранее детство и где погребены его родственники. Проводить своего земляка в последний путь пришли десятки жителей города. С погибшим воином простились с соблюдением военных почестей.

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#Андрей Труфанов#Свердловская область#Общество#Операция на Украине#Погиб#Похороны#Армия#Донбасс#Военная служба
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