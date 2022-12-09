Соревнования высокого уровня будут проводить во Дворце спорта в Первоуральске

По словам Евгения Куйвашева, в период с апреля до лета бассейн будет принять первых посетителей. Об этом он сообщил во время прямой линии.
Со своей стороны мы обязательно организуем там соревнования очень высокого уровня. Я уверен, что жителям Первоуральска и не только им это понравится, - добавил губернатор.
После проведения реконструкции во Дворце значительно увеличится количество площадок для проведения занятий и состязаний.
Напомним, что в этом году на Урале состоится фестиваль университетского спорта. Мероприятие пройдет вместо Универсиады, которая была перенесена на неопределенный срок.