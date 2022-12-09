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Соревнования высокого уровня будут проводить во Дворце спорта в Первоуральске

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
Первоуральский дворец водных видов спорта в Универсиаде задействован не будет, но зато жители получат долгожданный объект.

По словам Евгения Куйвашева, в период с апреля до лета бассейн будет принять первых посетителей. Об этом он сообщил во время прямой линии.

Со своей стороны мы обязательно организуем там соревнования очень высокого уровня. Я уверен, что жителям Первоуральска и не только им это понравится, - добавил губернатор.

После проведения реконструкции во Дворце значительно увеличится количество площадок для проведения занятий и состязаний.

Напомним, что в этом году на Урале состоится фестиваль университетского спорта. Мероприятие пройдет вместо Универсиады, которая была перенесена на неопределенный срок.

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