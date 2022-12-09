Стратегический объект: что даст новая трасса через Волго-Ахтубинскую пойму

После возведения мостов через Волгу и Ахтубу строительство соединяющей их трассы в Волго-Ахтубинской пойме должно вывести транспорт из населенных пунктов и разгрузить старую автодорогу «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», снизить влияние машин на окружающую среду и повысить безопасность местных жителей. В прошлом году было получено согласие Министерства природных ресурсов и экологии РФ на возведение Третьего пускового комплекса моста через Волгу.