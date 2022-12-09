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Свердловская область увеличила бюджет на 5,8 миллиарда рублей

Сегодня, 04:00
Фото: 1MI
Эксперты прогнозируют, что в 2022 году региональный бюджет увеличился на 5,8 миллиарда рублей, в том числе за счет федеральных субсидий. На эту же сумму увеличатся расходы. Деньги потратят на медицину, инфраструктуру муниципалитетов, спортивную и транспортную сферы.
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Изменения в бюджете на нынешний год утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информационной политики. Дополнительные средства выделят на социальные сферы жизни людей: на воплощение в жизнь инфраструктурных проектов, на обслуживание муниципального транспорта, на здравоохранение.

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Расходы, связанные с медициной, увеличатся на 1,5 миллиарда рублей, с инфраструктурой — на 1 миллиард, на обновление транспортного парка уральских городов — еще на 255 миллионов. Кроме того, власти планируют сделать доступнее железнодорожное сообщение: на эти цели выделили 574 миллиона.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Евгений Куйвашев#Деньги#Бюджет#Областной бюджет
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