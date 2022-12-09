Свердловская область увеличила бюджет на 5,8 миллиарда рублей

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году региональный бюджет увеличился на 5,8 миллиарда рублей, в том числе за счет федеральных субсидий. На эту же сумму увеличатся расходы. Деньги потратят на медицину, инфраструктуру муниципалитетов, спортивную и транспортную сферы.