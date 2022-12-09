Свердловская область увеличила бюджет на 5,8 миллиарда рублей

Изменения в бюджете на нынешний год утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает региональный департамент информационной политики. Дополнительные средства выделят на социальные сферы жизни людей: на воплощение в жизнь инфраструктурных проектов, на обслуживание муниципального транспорта, на здравоохранение.
Расходы, связанные с медициной, увеличатся на 1,5 миллиарда рублей, с инфраструктурой — на 1 миллиард, на обновление транспортного парка уральских городов — еще на 255 миллионов. Кроме того, власти планируют сделать доступнее железнодорожное сообщение: на эти цели выделили 574 миллиона.