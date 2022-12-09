Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по борьбе с пожарами

Свердловчане попросили Евгения Куйвашева помочь в борьбе со стихией — пожарами, в том числе и природными. В 2022 году несколько семей лишились крова из-за пламени: например, в огне сгорело имущество (документы, мебель, одежда и многое другое) психолога Анастасии Колупаевой, работающей в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Салде. Люди объявили благотворительный сбор, губернатор взял на контроль дело семьи, а детям и взрослым выделили жилье из маневренного фонда.