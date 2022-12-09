TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свердловская область вошла в пятерку лучших регионов по борьбе с пожарами

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Во время прямого эфира с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым стало известно о том, что регион вошел в пятерку лучших среди прочих субъектов страны по борьбе с пожарами.

Свердловчане попросили Евгения Куйвашева помочь в борьбе со стихией — пожарами, в том числе и природными. В 2022 году несколько семей лишились крова из-за пламени: например, в огне сгорело имущество (документы, мебель, одежда и многое другое) психолога Анастасии Колупаевой, работающей в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Салде. Люди объявили благотворительный сбор, губернатор взял на контроль дело семьи, а детям и взрослым выделили жилье из маневренного фонда.

Пережившей пожар семье психолога из Верхней Салды поможет губернатор
Узнать подробнее

Глава Свердловской области поручил разработать систему предотвращения и ликвидации огня. В результате регион занял место в ТОП-5 субъектов страны по борьбе с пожарами, возникшими по разным причинам. Относительно 2021 года площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 4 раза, а число природных пожаров сократилось практически вдвое.

Читайте также:
Работающая с детьми из Тагила психолог лишилась дома в Верхней Салде из-за пожараМногодетная семья в Нижнем Тагиле лишилась дома из-за пожара
#Анна Варнакина#Свердловская область#Пожар#Общество#Эксклюзив#Огонь#Рейтинг#Евгений Куйвашев
Подпишитесь
На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
Сегодня, 07:38
Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
Сегодня, 07:55
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
Вчера, 09:24
Губернатор Свердловской области поблагодарил Нижний Тагил за праздник на 300-летие
Сегодня, 07:46
«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
Вчера, 09:41
Двоих жителей Нижнего Тагила внесли во всероссийский реестр террористов
Сегодня, 03:20