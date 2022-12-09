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«Святогор» продолжает реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения

Сегодня, 12:44
Фото: пресс-служба УГМК
На Северном медно-цинковом руднике медеплавильного комбината «Святогор» (входит в состав УГМК) в Красноуральске продолжается реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения.

В результате ремонта очистных сооружений мощность объекта предприятия увеличится в два раза — до 430 кубометров в час. За счет расширения на объекте появятся насосная станция для подотвальных вод, блок физико-химической очистки, две аккумулирующие емкости и шесть дополнительных биопрудов.

В настоящее время подрядчик выполнил монолитные работы и смонтировал каркас здания насосной станции. Также рабочие обустроили фундамент, собрали корпус двух реакторов-сгустителей. На первой аккумулирующей емкости уложили геомембрану, на второй работы продолжаются. Также возводится склад извести и галерея подачи извести. В настоящее время здесь уже завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций каркаса.

Одновременно со строительно-монтажными работами приобретается необходимое оборудование. В частности, куплены реакторы-смесители, установки дозирования серной кислоты и флокулянта, подъёмно-транспортное и насосное оборудование. Вместе с тем, конкурсные процедуры по выбору поставщиков основного технологического оборудования продолжаются, — рассказал замначальника управления капитального строительства АО «Святогор» Вадим Муравьев.
Фото: пресс-служба УГМК

Реконструкция очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения обошлась в этом году на сумму более 730 миллионов рублей. 

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#Новости УрФО#Святогор#Группа УГМК#Ульяна Савина
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