«Святогор» продолжает реконструкцию очистных сооружений Ново-Шемурского месторождения

В настоящее время подрядчик выполнил монолитные работы и смонтировал каркас здания насосной станции. Также рабочие обустроили фундамент, собрали корпус двух реакторов-сгустителей. На первой аккумулирующей емкости уложили геомембрану, на второй работы продолжаются. Также возводится склад извести и галерея подачи извести. В настоящее время здесь уже завершены монолитные работы и монтаж металлоконструкций каркаса.