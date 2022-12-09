Тагильские волонтеры выполнили более 250 заявок от семей мобилизованных

Обратиться к волонтерам за помощью можно по адресу: ул. Октябрьской революции, 44, каб. 48 (4 этаж). Они работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Позвонить в Центр можно по телефонам: 89000322934, 34-29-34.