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Тагильские волонтеры выполнили более 250 заявок от семей мобилизованных

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле волонтеры выполнили более 250 заявок, которые им поступили от семей мобилизованных.

Городской центр помощи семьям мобилизованных был создан по указанию мэра Владислава Пинаева. Тагильчанам была оказана юридическая, психологическая и бытовая помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По словам директора ГДМ Татьяны Мокрецовой, всем нуждающимся были предоставлены средства личной гигиены, продукты, детское питание, памперсы. Более 200 тагильчан получили билеты в цирк и другие культурные мероприятия.

К примеру, недавно волонтеры помогли жене мобилизованного прикрутить полку и установить детский спортивный уголок. Самостоятельно сделать это женщина не могла – ранее ремонтом чего-либо в доме занимался ее муж.

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Обратиться к волонтерам за помощью можно по адресу: ул. Октябрьской революции, 44, каб. 48 (4 этаж). Они работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Позвонить в Центр можно по телефонам: 89000322934, 34-29-34.

#Нижний Тагил#Волонтеры#Помощь#Семьи#Елена Озерова
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