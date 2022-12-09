Тагильские волонтеры выполнили более 250 заявок от семей мобилизованных

Городской центр помощи семьям мобилизованных был создан по указанию мэра Владислава Пинаева. Тагильчанам была оказана юридическая, психологическая и бытовая помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам директора ГДМ Татьяны Мокрецовой, всем нуждающимся были предоставлены средства личной гигиены, продукты, детское питание, памперсы. Более 200 тагильчан получили билеты в цирк и другие культурные мероприятия.
К примеру, недавно волонтеры помогли жене мобилизованного прикрутить полку и установить детский спортивный уголок. Самостоятельно сделать это женщина не могла – ранее ремонтом чего-либо в доме занимался ее муж.
Обратиться к волонтерам за помощью можно по адресу: ул. Октябрьской революции, 44, каб. 48 (4 этаж). Они работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Позвонить в Центр можно по телефонам: 89000322934, 34-29-34.