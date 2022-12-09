«Тинькофф Банк» требует от мобилизованного лично оформить кредитные каникулы

Законотворец подметил, что цифровизация банков стала «палкой о двух концах»: при наличии интернета проблем с получением услуг не наблюдается, но при отсутствии доступа в сеть они есть. Народный представитель обратился к главе Центробанка Эльвире Нибуллиной с просьбой организовать на территории специальной военной операции работу военно-полевых банкиров.