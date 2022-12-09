«Тинькофф Банк» требует от мобилизованного лично оформить кредитные каникулы

Женщины предприняли попытку оформить на родственника кредитные каникулы. Для этого пришли в представительство банка со справкой из военкомата, однако сотрудники «Тинькофф» потребовали личного заявления от мобилизованного мужчины.
А как он подаст лично, если сидит без интернета и связи в окопе на территории СВО? — задается вопросом депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов.
Законотворец подметил, что цифровизация банков стала «палкой о двух концах»: при наличии интернета проблем с получением услуг не наблюдается, но при отсутствии доступа в сеть они есть. Народный представитель обратился к главе Центробанка Эльвире Нибуллиной с просьбой организовать на территории специальной военной операции работу военно-полевых банкиров.