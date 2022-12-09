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«Тинькофф Банк» требует от мобилизованного лично оформить кредитные каникулы

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Сестру и мать мобилизованного жителя Свердловской области ежедневно донимают звонками представители «Тинькофф Банка». От родственников военнообязанного каждый день требуют погасить кредитную задолженность. Женщинам угрожают судебными процессами, а военного зовут лично оформить отсрочку.
О способах связи с мобилизованными свердловчанами рассказал Евгений Куйвашев
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Женщины предприняли попытку оформить на родственника кредитные каникулы. Для этого пришли в представительство банка со справкой из военкомата, однако сотрудники «Тинькофф» потребовали личного заявления от мобилизованного мужчины.

А как он подаст лично, если сидит без интернета и связи в окопе на территории СВО? — задается вопросом депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов.
Фото: telegram-канал Максима Иванова

Законотворец подметил, что цифровизация банков стала «палкой о двух концах»: при наличии интернета проблем с получением услуг не наблюдается, но при отсутствии доступа в сеть они есть. Народный представитель обратился к главе Центробанка Эльвире Нибуллиной с просьбой организовать на территории специальной военной операции работу военно-полевых банкиров.

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#Свердловская область#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Максим Иванов#Мобилизованные#Спецоперация#Банк#Кредитные каникулы#ЦБ РФ#Анна Варнакина
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