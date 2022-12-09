Тренер марроканцев резко ответил на вопрос о владении мячом своей командой

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу ФИФА.
Специалист считает, что лучше добиваться результата с оборонительной манерой игры, чем проигрывать, демонстрируя яркий и зрелищный футбол.
Согласно статистике, меньше марроканцев мячом владели только футболисты Коста-Рики. При этом африканцы умудрились дойти до четвертьфинала, в котором поборются с командой Португалии.
В 1/8 финала команда Реграги победила Испанию в серии послематчевых 11-метровых ударов. Победитель противостояния Марокко и Португалии в полуфинале встретится с сильнейшим в паре Англия - Франция. Оба четвертьфинала пройдут 10 декабря.