«УГМК-Застройщик» стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

«УГМК-Застройщик» отпраздновал в этом году пятилетний юбилей. За время работы компания построила ряд знаковых жилых объектов. Так, в Екатеринбурге застройщик ввел в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме того, предприятие разработало и внедрило собственные стандарты девелопмента, а также приобрело репутацию одной из самых надежных девелоперских компаний Среднего Урала и России.