«УГМК-Застройщик» стал обладателем золотого знака «Надежный застройщик России»

«Надежный застройщк России» — главная федеральная награда, введенная в 2014 году, за высокие достижения в области соблюдения закона при долевом строительстве и прав покупателей квартир. По данным аналитического портала «Единый ресурс застройщика», данная награда входит в число самых авторитетных признаний в сфере жилищного строительства России. Победителей определяет Фонд развития механизмов гражданского контроля (РГМК), который проводит проверку на предмет соблюдения прав и интересов дольщиков, затем на отсутствие претензий со стороны надзорных органов.
В этом году церемония вручения золотого знака «Надежный застройщик России 2022» прошла в Госкомплексе «Дворец конгрессов» под Санкт-Петербургом. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского саммита застройщиков и производителей строительных ресурсов.
Большая команда «УГМК-Застройщик» выражает признательность экспертам Фонда РГМК за высокую оценку нашей работы. Надежность застройщика — это высокий уровень ответственности, то есть строгое соблюдение графика постройки и сдачи объекта, а также его полное соответствие всем заявленным параметрам (качество строительных материалов, архитектурные и инженерные решения, инфраструктура и т. д.). Именно надежность является одним из важнейших стандартов девелопмента, созданных нашей компанией. Мы смогли добиться этого, выстроив и отладив бизнес-процессы и собрав целую команду профессиональных партнеров: подрядчиков, проектировщиков, и операторов внутренней инфраструктуры, — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
«УГМК-Застройщик» отпраздновал в этом году пятилетний юбилей. За время работы компания построила ряд знаковых жилых объектов. Так, в Екатеринбурге застройщик ввел в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Кроме того, предприятие разработало и внедрило собственные стандарты девелопмента, а также приобрело репутацию одной из самых надежных девелоперских компаний Среднего Урала и России.
«УГМК Застройщик» завоевывает награду «Надежный застройщик России в течение четырех последних лет», а госпортал «Единый реестр застройщиков» присвоил компании высшую степень надежности, а также первое место в рейтинге «ТОП Застройщиков по потребительским качествам» по Свердловской области и второе место в аналогичном рейтинге по РФ.
Признание застройщик получает не только от контролирующих органов, но и партнеров и клиентов. Жилищные комплексы «Макаровский» и «Нагорный» считаются лучшими новостройками страны, а жилой район «Изумрудный» вошел в десятку лучших новостроек региона.