Воробьев: В конце декабря закончим реконструкцию дороги в подмосковном Жуковском

Как сообщает rg.ru со ссылкой на информацию Воробьева, расширение проезжей части с целью сделать ее удобнее и безопаснее вызвано просьбами самих жителей. Чтобы добраться до ближайшего города Раменское, раньше нужно было провести в дороге от полутора до двух часов. А чтобы добраться до Москвы — вообще три. После того как завершится реконструкция, на дорогу по улице Туполева будет уходить 10 минут, а от центра Раменского до трассы М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский — от 15 до 20 минут. Отсутствие на этом участке светофоров сделает скорость транспорта выше.