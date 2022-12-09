Воробьев: В конце декабря закончим реконструкцию дороги в подмосковном Жуковском

Как сообщает rg.ru со ссылкой на информацию Воробьева, расширение проезжей части с целью сделать ее удобнее и безопаснее вызвано просьбами самих жителей. Чтобы добраться до ближайшего города Раменское, раньше нужно было провести в дороге от полутора до двух часов. А чтобы добраться до Москвы — вообще три. После того как завершится реконструкция, на дорогу по улице Туполева будет уходить 10 минут, а от центра Раменского до трассы М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский — от 15 до 20 минут. Отсутствие на этом участке светофоров сделает скорость транспорта выше.
На смену двухполосной трассе придет четырех — шестиполосная с современным освещением. Тоннель под площадью Громова свяжется с двухуровневой развязкой. Это даст возможность беспрепятственно проезжать следующему транзитом транспорту из Раменского и обратно. Надземные пешеходные переходы (их на трассе предусмотрено пять штук) позволят безопасно пересекать дорогу, в том числе маломобильным гражданам. После того как строителями будет завершена реконструкция дороги, положительные перемены будут замечены более чем 400 тысячами жителями Подмосковья. Участок дороги, на которой проводятся данные работы, составляет 2,7 километра. Ее частью является и тоннель, длина которого составляет 712 метров. Автомобили смогут преодолевать этот участок с расчетной скоростью 70 км/ч. Пропускную способность этой дороги оценивают ориентировочно в 50 тысяч автомобилей в сутки.
Старт реконструкции дороги был дан в июле 2018 года. А сдача объекта должна состояться в конце декабря. Дорога будет представлять собой продолжение подъезда от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который появился в 2016 году.
Сейчас готовность объекта оценивается в 95 процентов. Работы ведутся с участием 220 человек, которые используют 38 единиц спецтехники. Уже закончены работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части тоннеля, рабочие занимаются нанесением дорожной разметки.
По данным директора по управлению проектами инфраструктурного строительства компании генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петра Пономарева, сегодня подходят к концу работы на объекте. Специалисты занимаются пусконаладочными работами, которые проводятся на инженерном оборудовании.
Сегодня на территории Московской области продолжается строительство 50 дорожных объектов. Из них 14 — федерального значения. В том числе это участок трассы М-12 «Москва — Казань», обход Октябрьского, участок М-5 «Урал», участок Ярославского шоссе в Мытищах. Строительство мытищинского участка идет по плану, предусмотренному концессионным соглашением, согласно которому возводится Мытищинская хорда. По словам Воробьева, работы идут на всех объектах. При этом сдача их производится не только в запланированные сроки, но иногда и раньше. Сдача северного обхода Лобни и Лобненского шоссе по плану должна состояться в двадцатых числах декабря.