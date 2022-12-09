«Все будет под контролем»: Куйвашев об исправительном центре в Нижнем Тагиле

Евгений Куйвашев рассказал о строительстве исправительного центра в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал строительство исправительного центра в Нижнем Тагиле. Он отметил, что люди, которые будут там жить, уже встали на путь исправления. Также заверил, что жителям города не стоит переживать.