«Все будет под контролем»: Куйвашев об исправительном центре в Нижнем Тагиле

На прямой линии губернатор Свердловской области получил вопрос про строительство исправительного центра. Обращение главе региона направили обеспокоенные жители близлежащего к стройке района.
Еще раз хочу подчеркнуть, что строится не колония, а именно исправительный центр. Это две разные вещи. Сюда направляются осужденные, которые уже встали на путь исправления. Которые своим трудом доказали, что они готовы к нормальной жизни, — отметил Евгений Куйвашев.
Он уверен, что жителям района ГГМ не стоит волноваться о своей безопасности, поскольку рядом будет дислоцироваться ГУФСИН.
Более того, там будут дислоцироваться службы спецназа ГУФСИН. Будет все находиться под серьезнейшим контролем. Здесь нужно просто понять, что это не просто осужденные. Это люди в свободном графике, они будут ходить в увольнения, на дни рождения, к родным, это люди, которые работают, приносят пользу региону, экономике, которые уже должны приспосабливаться и привыкать к нормальной жизни в обществе. Это очень важная работа, которую нужно будет сделать, — уверяет Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что, если подобные решения принимаются городом, то они действительно важны.
И если такие решения городом Нижним Тагилом приняты и сегодня востребованы специальности на тех заводах, где будут работать эти осужденные, то такая необходимость есть, — отметил губернатор.
Напомним, строительство исправительного центра идет на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства (Черноисточинское шоссе, 58/1). Здание расположено в 20 метрах от территории школы № 90. Строительство ведется уже с марта 2022 года.