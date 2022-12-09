За фото полового органа студента из Каменска-Уральского обвинили в пропаганде ЛГБТ

Сейчас парня принуждают забрать документы из суза и травят те, кто вместе с ним смеялся над инцидентом годовой давности. Мать парня рассказала Е1, что на уральца подали жалобу другие студенты, в чат которых было отправлено интимное фото. Женщина считает, что ее сыну мстит староста группы. Подростки письменно сообщили о произошедшем директору заведения, а тот посчитал ребенка пропагандистом ЛГБТ.