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За фото полового органа студента из Каменска-Уральского обвинили в пропаганде ЛГБТ

Сегодня, 04:37
Фото: 1MI
16-летнего студента радиотехнического колледжа обвинили в пропаганде ЛГБТ за сообщение с фотографией полового органа. Полицейским Каменска-Уральского предстоит проверить достоверность информации.
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По учебному заведению начали расползаться слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации молодого человека, пострадавшего начали оскорблять. Травля жителя Каменска-Уральского началась через год после произошедшего: пикантная фотография была отправлена однокурсникам в ноябре 2021 года.

Сейчас парня принуждают забрать документы из суза и травят те, кто вместе с ним смеялся над инцидентом годовой давности. Мать парня рассказала Е1, что на уральца подали жалобу другие студенты, в чат которых было отправлено интимное фото. Женщина считает, что ее сыну мстит староста группы. Подростки письменно сообщили о произошедшем директору заведения, а тот посчитал ребенка пропагандистом ЛГБТ.

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Правоохранительные органы проводят проверку. Заявление поступило от директора техникума — Натальи Казанской, которая отрицает травлю мальчика. С несовершеннолетним уже работали психологи и сотрудники социальных служб.

#Анна Варнакина#Происшествия#Каменск-Уральский#ЛГБТ#Травля#Подростки#Техникум
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