Жители Тагила пожаловались на сбои в работе Сбер и Тинькофф

Неполадки были замечены пользователям карт банков 9 декабря. О произошедшем тагильчане рассказали TagilCity.ru. При попытке входа в «Сбер», пользователи видели объявление о том, что приложение ремонтируется, и попробовать войти можно через 15 минут. «Тинькофф» также сообщал, что приложение скоро починят.