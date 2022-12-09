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Жители Тагила пожаловались на сбои в работе Сбер и Тинькофф

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местные жители пожаловались на то, что приложение «СберОнлайн» и «Тинькофф-банка» не работают. При попытке зайти, жителям сообщают, что приложения временно недоступны и в настоящий момент ремонтируются.

Неполадки были замечены пользователям карт банков 9 декабря. О произошедшем тагильчане рассказали TagilCity.ru. При попытке входа в «Сбер», пользователи видели объявление о том, что приложение ремонтируется, и попробовать войти можно через 15 минут. «Тинькофф» также сообщал, что приложение скоро починят.

Позднее некоторые пользователи сообщили, что в «Тинькофф» можно войти, при этом там имелось уведомление о том, что приложение может работать с временными неполадками.

Одновременно с этим некоторые пользователи «Сбера» отметили, что никаких трудностей при входе у них не возникало вовсе.

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