Жители Тагила пожаловались на сбои в работе Сбер и Тинькофф

Неполадки были замечены пользователям карт банков 9 декабря. О произошедшем тагильчане рассказали TagilCity.ru. При попытке входа в «Сбер», пользователи видели объявление о том, что приложение ремонтируется, и попробовать войти можно через 15 минут. «Тинькофф» также сообщал, что приложение скоро починят.
Позднее некоторые пользователи сообщили, что в «Тинькофф» можно войти, при этом там имелось уведомление о том, что приложение может работать с временными неполадками.
Одновременно с этим некоторые пользователи «Сбера» отметили, что никаких трудностей при входе у них не возникало вовсе.