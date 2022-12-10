17 человек были эвакуированы из-за пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле

Огонь разгорелся в квартире на первом этаже в доме на Черноисточинском шоссе утром 9 декабря. На место возгорания незамедлительно выехали 16 огнеборцев. Для помощи в тушении на место прибыли пять единиц спецтехники. Справиться с пожаром удалось в течение пяти минут.
Из-за сильного задымления из подъезда девятиэтажки пришлось эвакуировать 17 человек. Для этого были использованы специальные спасательные дыхательные аппараты, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в минувшие выходные под Нижним Тагилом сгорели сад и баня. В обоих случаях причиной возгорания стали печки.