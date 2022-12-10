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17 человек были эвакуированы из-за пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:11
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
17 человек, в том числе троих детей, эвакуировали из подъезда спасатели во время пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле.

Огонь разгорелся в квартире на первом этаже в доме на Черноисточинском шоссе утром 9 декабря. На место возгорания незамедлительно выехали 16 огнеборцев. Для помощи в тушении на место прибыли пять единиц спецтехники. Справиться с пожаром удалось в течение пяти минут.

Из-за сильного задымления из подъезда девятиэтажки пришлось эвакуировать 17 человек. Для этого были использованы специальные спасательные дыхательные аппараты, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в минувшие выходные под Нижним Тагилом сгорели сад и баня. В обоих случаях причиной возгорания стали печки.

Два пожара из-за неправильного обустройства печи произошли под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Гальянка#Черноисточинское шоссе#Пожар#Эвакуация
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