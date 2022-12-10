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3 человека пострадали на заснеженной трассе в ДТП под Сысертью

Сегодня, 05:48
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель Lada Largus не справился с управлением на заснеженной трассе и устроил ДТП. В результате аварии под Сысертью пострадали три человека.

ДТП произошло днем 9 декабря в Сысертском районе на дороге между Двуреченском и Ольховкой. По информации ГИБДД, сотрудники которой прибыли на место аварии, 46-летний водитель Lada Largus при сложных погодных условиях выбрал небезопасный скоростной режим.

Из-за этого автомобиль занесло на заснеженной трассе. Он вылетел на встречку и столкнулся с Land Rover, который ехал навстречу. С места аварии в больницу с различными травмами были госпитализированы оба водителя. Также пострадал и пассажир иномарки.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД Свердловской области снова напоминают водителям о том, что во время снегопадов необходимо быть более внимательными на трассах. Лишний раз не стоит садиться за руль автомобиля, воздержавшись от поездок.

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#Евгения Сафина#ДТП#Свердловская область#Сысерть#Авария#ГИБДД#Снегопад#Пострадавшие
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