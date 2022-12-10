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34-летний летчик из Свердловской области погиб на СВО

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Летчик Алексей Боровиков из Свердловской области погиб в ходе спецоперации на Украине. Он родился в поселке Звезда.

О смерти военнослужащего сообщили его родные. Они отметили, что Алексей был ветераном войны в Сирии. Мужчина являлся летчиком высокого класса и имел много медалей. Кроме того он трижды был награжден орденом Мужества. В армии у него был позывной «Борода».

Алексей Боровиков будет похоронен в родном поселке после того, как доставят его тело. Дата прощания на сегодняшний день пока неизвестна.

Напомним, память погибшего на СВО бойца увековечили в Краснотурьинске. В честь Андрея Зайцева торжественно открыли мемориальную доску на здании школы, в которой он учился.

Памятная доска открыта погибшему на СВО военному из Краснотурьинска
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#Евгения Сафина#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Военный#Погибший#Летчик
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