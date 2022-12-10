34-летний летчик из Свердловской области погиб на СВО

О смерти военнослужащего сообщили его родные. Они отметили, что Алексей был ветераном войны в Сирии. Мужчина являлся летчиком высокого класса и имел много медалей. Кроме того он трижды был награжден орденом Мужества. В армии у него был позывной «Борода».
Алексей Боровиков будет похоронен в родном поселке после того, как доставят его тело. Дата прощания на сегодняшний день пока неизвестна.
Напомним, память погибшего на СВО бойца увековечили в Краснотурьинске. В честь Андрея Зайцева торжественно открыли мемориальную доску на здании школы, в которой он учился.