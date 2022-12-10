Автобус вылетел с дороги в Черноисточинске, едва не врезавшись в дома

По данным читателя TagilCity.ru, авария произошла во второй половине дня.
Я ехал около 5 часов вечера, автобус уже стоял, его развернуло и он чуть не врезался в дом на правой стороне, справа на обочине стояли люди, — пояснил очевидец.
На кадрах видео от читателя заметно, что после пассажирского автобуса в кювете у обочины стоит около 20 человек, а также со включенными аварийными сигналами припаркована легковая машина. Мужчина, стоявший на другой обочине, помогал регулировать движение.
В ГИБДД Нижнего Тагила обращений по данной дорожной аварии не было, сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве.