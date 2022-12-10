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Автобус вылетел с дороги в Черноисточинске, едва не врезавшись в дома

Сегодня, 15:15
Фото: TagilCity.ru

Автобус вылетел с дороги под Нижним Тагилом

Авария с пассажирским автобусом произошла в поселке Черноисточинск 10 декабря. Вечером в субботу на улице Ленина в поселке под Нижним Тагилом случилось ДТП, в результате которого автобус съехал с дороги на обочину прямо к частному дому.

По данным читателя TagilCity.ru, авария произошла во второй половине дня.

Я ехал около 5 часов вечера, автобус уже стоял, его развернуло и он чуть не врезался в дом на правой стороне, справа на обочине стояли люди, — пояснил очевидец.

На кадрах видео от читателя заметно, что после пассажирского автобуса в кювете у обочины стоит около 20 человек, а также со включенными аварийными сигналами припаркована легковая машина. Мужчина, стоявший на другой обочине, помогал регулировать движение.

В ГИБДД Нижнего Тагила обращений по данной дорожной аварии не было, сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве. 

#Александра Логинова#ДТП#Нижний Тагил#Эксклюзив#ГГО и пригород#Авария#ГИБДД#Автобус#Черноисточинск#Видео
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