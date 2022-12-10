«Борец с педофилами» спал со школьницей в Екатеринбурге

Александр был одним из активных участников группировки. По информации инсайдера, он вступал в половую связь с 15-летней девушкой, которая помогала в поимке «педофилов». По словам школьницы, секс между ними был не единожды, по обоюдному согласию. При этом пара скрывала это от остальных участников ОПГ. Теперь в отношении мужчины заведено еще одно уголовное дело — за секс с несовершеннолетней, пишет Е1.