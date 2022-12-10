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«Борец с педофилами» спал со школьницей в Екатеринбурге

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Один из участников ОПГ, которая вымогала деньги у екатеринбуржцев под видом борцов с педофилами, имел интимную связь с 15-летней школьницей.

Александр был одним из активных участников группировки. По информации инсайдера, он вступал в половую связь с 15-летней девушкой, которая помогала в поимке «педофилов». По словам школьницы, секс между ними был не единожды, по обоюдному согласию. При этом пара скрывала это от остальных участников ОПГ. Теперь в отношении мужчины заведено еще одно уголовное дело — за секс с несовершеннолетней, пишет Е1.

Александр уже является фигурантом нескольких уголовных дел. В частности, его судят за вымогательство, вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение преступления и систематическое распитие алкогольных напитков.

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#Евгения Сафина#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург#Педофил#Полиция#Уголовное дело
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