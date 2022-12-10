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Двое мужчин устроили драку со стрельбой у БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
Утром 10 декабря около бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге произошла потасовка, в ходе которой были совершены выстрелы из травматического оружия.

Выстрел был совершен в землю. В результате никто не пострадал. Владельцем пистолета оказался местный житель 1984 года рождения. У него есть разрешение на оружие «Гранд пауэр Т12». Мужчина был доставлен в отделение полиции для установления мотива происшествия, сообщил глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Второй участник конфликта покинул место происшествия. На данный момент заявления в полицию от него не поступало, сообщил Горелых.

Отмечается, что вероятной причиной конфликта стала ссора посетителей бара. Подробности пока не известны. Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Стрельба#Конфликт#Постасовка
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