Двое мужчин устроили драку со стрельбой у БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге

Выстрел был совершен в землю. В результате никто не пострадал. Владельцем пистолета оказался местный житель 1984 года рождения. У него есть разрешение на оружие «Гранд пауэр Т12». Мужчина был доставлен в отделение полиции для установления мотива происшествия, сообщил глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Второй участник конфликта покинул место происшествия. На данный момент заявления в полицию от него не поступало, сообщил Горелых.
Отмечается, что вероятной причиной конфликта стала ссора посетителей бара. Подробности пока не известны. Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.