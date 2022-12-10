Двое мужчин устроили драку со стрельбой у БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге

Выстрел был совершен в землю. В результате никто не пострадал. Владельцем пистолета оказался местный житель 1984 года рождения. У него есть разрешение на оружие «Гранд пауэр Т12». Мужчина был доставлен в отделение полиции для установления мотива происшествия, сообщил глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.