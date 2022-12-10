Экскурсионный автобус с 38 детьми из Североуральска улетел с дороги под Тагилом

В пассажирском автобусе в момент произошедшего находились 45 человек, из них 38 — это дети. Экскурсионный автобус двигался из Североуральска под Нижний Тагил — в арт-резиденцию в Черноисточинске. С дороги его вынесло в кювет, он остановился в нескольких метрах от частного дома.

Сообщение о произошедшем в ГИБДД Нижнего Тагила поступило уже вечером в 19:20, очевидец TagilCity.ru прислал видео с таймингом 16:44 — в это время автобус уже был в кювете. Это произошло на улице Ленина в поселке Черноисточинск. На место происшествия был направлен наряд ДПС. Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что экскурсионный автобус из г. Североуральска, ехал на экскурсию в Арт-резиденцию в поселок Черноисточинск. Водитель автобуса 57-летний мужчина начал буксовать на дороге, съехал на обочину и застрял. В автобусе находились 38 детей и 7 взрослых. В результате происшествия, никто травм не получил, — рассказали TagilCity.ru в ГИБДД. Автобус с 38 детьми улетел с дороги под Нижним Тагилом Видео: TagilCity.ru По данным ведомства, водитель имеет стаж управления транспортным средством категории D 28 лет. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли перекрытие проезжей части, пока с помощью автокрана доставали транспортное средство из кювета. Часть детей, судя по кадрам видео, ожидали на обочине. Через некоторое время автобус достали из кювета, сотрудники ГАИ Нижнего Тагила сопроводили экскурсионный автобус с детьми по пути следования. Автобус вылетел с дороги в Черноисточинске, едва не врезавшись в дома Узнать подробнее