TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Лобовое ДТП с тремя пострадавшими случилось в Николо-Павловском

Сегодня, 16:43
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Три человека пострадали в лобовом ДТП под Нижним Тагилом

Женщина за рулем Mitsubishi ASX во время движения от Николо-Павловского в сторону Южного подъезда к Нижнему Тагилу выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль KIA. В результате аварии ушибы получила девочка из первой машины, также госпитализированы водитель и пассажир второго авто

Авария произошла около 16 часов в субботу 10 декабря. ГИБДД Нижнего Тагила сообщает, что женщине за рулем Mitsubishi ASX 36 лет, она имеет стаж вождения 13 лет, за 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекалась 5 раз. Водитель второго авто, пострадавшего в ДТП, 62 года, его госпитализированной пассажирке — 55 лет.

Подросток из первой иномарки был пристегнут ремнем, в результате аварии девушка получила только ушибы.

Водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем под управлением 62-летнего мужчины. Со слов женщины она ехала в транспортном потоке со скоростью 40-50 км/ч, не справилась с управлением, — сообщили TagilCity.ru в ГИБДД.

Водитель иномарки-седана — житель Невьянска со стажем 12 лет, за 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекался 2 раза.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

На месте​ дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» проведена процедура освидетельствования водителей, состояние опьянения не установлено. В районе места происшествия движение транспортных средств было ограничено, инспекторы ДПС ​ регулировали поток.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов перестроиться на зимний стиль вождения, двигаться со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям, не отвлекаться от управления, пользоваться ремнями безопасности, перевозить детей в детских удерживающих устройствах. По возможности избегать маневров, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В период снегопада воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила
#Александра Логинова#ДТП#Нижний Тагил#Николо-павловское#ГИБДД#Автомобиль#Легковой автомобиль
Подпишитесь
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
8 декабря 09:24
Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
Вчера, 07:55
На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
Вчера, 07:38
Автобус вылетел с дороги в Черноисточинске, едва не врезавшись в дома
Сегодня, 15:15
«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
8 декабря 09:41
Молодой полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке в 300 тысяч с наркодилера
Сегодня, 09:10