Лобовое ДТП с тремя пострадавшими случилось в Николо-Павловском

Авария произошла около 16 часов в субботу 10 декабря. ГИБДД Нижнего Тагила сообщает, что женщине за рулем Mitsubishi ASX 36 лет, она имеет стаж вождения 13 лет, за 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекалась 5 раз. Водитель второго авто, пострадавшего в ДТП, 62 года, его госпитализированной пассажирке — 55 лет.
Подросток из первой иномарки был пристегнут ремнем, в результате аварии девушка получила только ушибы.
Водитель не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем под управлением 62-летнего мужчины. Со слов женщины она ехала в транспортном потоке со скоростью 40-50 км/ч, не справилась с управлением, — сообщили TagilCity.ru в ГИБДД.
Водитель иномарки-седана — житель Невьянска со стажем 12 лет, за 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекался 2 раза.
На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» проведена процедура освидетельствования водителей, состояние опьянения не установлено. В районе места происшествия движение транспортных средств было ограничено, инспекторы ДПС регулировали поток.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов перестроиться на зимний стиль вождения, двигаться со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям, не отвлекаться от управления, пользоваться ремнями безопасности, перевозить детей в детских удерживающих устройствах. По возможности избегать маневров, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. В период снегопада воздержаться от поездок на дальние расстояния.