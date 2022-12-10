Лобовое ДТП с тремя пострадавшими случилось в Николо-Павловском

Авария произошла около 16 часов в субботу 10 декабря. ГИБДД Нижнего Тагила сообщает, что женщине за рулем Mitsubishi ASX 36 лет, она имеет стаж вождения 13 лет, за 2022 год за нарушения ПДД РФ привлекалась 5 раз. Водитель второго авто, пострадавшего в ДТП, 62 года, его госпитализированной пассажирке — 55 лет.