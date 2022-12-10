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Метель и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Сильный снегопад и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области 11 декабря. Ранее МЧС уже объявило экстренное предупреждение. Теперь оно продлено.

По региону прогнозируется шквалистый ветер до 14 метров в секунду, а также гололед на дорогах. В таких условиях возрастает риск возникновения массовых ДТП и аварий на электросетях, сообщили в региональном главке МЧС.

Водителям рекомендуется по возможности не использовать личный транспорт и не выезжать за город без необходимости.

В Нижнем Тагиле в воскресенье 11 декабря прогнозируется пасмурная погода и сильный снегопад в течение всего дня. Температура воздуха понизится до -9 градусов, а к вечеру потеплеет до -6 градусов. Ветер до 14:00 будет дуть с порывами не более 6 метров в секунду. Однако к вечеру его порывы составят уже до 15 метров в секунду.

#Ирина Кирилова#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Мороз#Ветер#Снегопад#Гололед
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