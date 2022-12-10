Метель и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области

В Нижнем Тагиле в воскресенье 11 декабря прогнозируется пасмурная погода и сильный снегопад в течение всего дня. Температура воздуха понизится до -9 градусов, а к вечеру потеплеет до -6 градусов. Ветер до 14:00 будет дуть с порывами не более 6 метров в секунду. Однако к вечеру его порывы составят уже до 15 метров в секунду.