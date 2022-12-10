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Молодой полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке в 300 тысяч с наркодилера

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Сотрудник, недавно пришедший на службу в ОП № 17 Нижнего Тагила, попался на взяточничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Молодой человек недавно окончил стажировку и стал работать в правоохранительных органах. После того как полицеский задержал сбытчика наркотических веществ, он пообещал преступнику за 200 тысяч рублей посодействовать в получении более мягкой статьи. Затем он стал вымогать еще 100 тысяч.

Действия полицейского попали в поле зрения службы собственной безопасности. Задерживали коррупционера вместе с сотрудниками УФСБ. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело, у него забрали удостоверение. Однако, по информации инсайдера, он пока не уволен со службы и находится под подпиской о невыезде, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Наркотики#Криминал#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Взятка#Уголовное дело
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