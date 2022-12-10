Молодой полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке в 300 тысяч с наркодилера

Молодой человек недавно окончил стажировку и стал работать в правоохранительных органах. После того как полицеский задержал сбытчика наркотических веществ, он пообещал преступнику за 200 тысяч рублей посодействовать в получении более мягкой статьи. Затем он стал вымогать еще 100 тысяч.