Молодой полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке в 300 тысяч с наркодилера

Молодой человек недавно окончил стажировку и стал работать в правоохранительных органах. После того как полицеский задержал сбытчика наркотических веществ, он пообещал преступнику за 200 тысяч рублей посодействовать в получении более мягкой статьи. Затем он стал вымогать еще 100 тысяч.
Действия полицейского попали в поле зрения службы собственной безопасности. Задерживали коррупционера вместе с сотрудниками УФСБ. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело, у него забрали удостоверение. Однако, по информации инсайдера, он пока не уволен со службы и находится под подпиской о невыезде, пишет Е1.