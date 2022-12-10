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Причину смерти девушки после секса в Екатеринбурге назвал ее брат

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Причину смерти 19-летней Елены назвал ее брат Александр. Девушка скончалась после секса со своим молодым человеком в квартире Екатеринбурга.

Елена была уроженкой Верхнего Уфалея. Именно туда доставили ее тело после произошедшей трагедии. По словам Александра, родственники знали, при каких обстоятельствах погибла девушка. Однако он опроверг версию о том, что смерть наступила после приема наркотических средств.

Брат пояснил, что сестра умерла в результате случившегося инфаркта, смерть была естественной. Такое заключение дали патологоанатомы. Однако проблемы с сердцем ранее у девушки не замечали.

Также мужчина отметил, что так как случай был странный, то в квартире следователи сразу провели обыск на наркотики. Запрещенных веществ обнаружено не было, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Смерть#Девушка#Секс#Брат
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