Причину смерти девушки после секса в Екатеринбурге назвал ее брат

Елена была уроженкой Верхнего Уфалея. Именно туда доставили ее тело после произошедшей трагедии. По словам Александра, родственники знали, при каких обстоятельствах погибла девушка. Однако он опроверг версию о том, что смерть наступила после приема наркотических средств.
Брат пояснил, что сестра умерла в результате случившегося инфаркта, смерть была естественной. Такое заключение дали патологоанатомы. Однако проблемы с сердцем ранее у девушки не замечали.
Также мужчина отметил, что так как случай был странный, то в квартире следователи сразу провели обыск на наркотики. Запрещенных веществ обнаружено не было, пишет Е1.