Причину смерти девушки после секса в Екатеринбурге назвал ее брат

Елена была уроженкой Верхнего Уфалея. Именно туда доставили ее тело после произошедшей трагедии. По словам Александра, родственники знали, при каких обстоятельствах погибла девушка. Однако он опроверг версию о том, что смерть наступила после приема наркотических средств.