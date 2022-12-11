285 машин расчищают дороги от снегопада в Свердловской области

Для борьбы со погодными условиями было потрачено 205 тонн песка и 9,6 тысячи тонн соляной смеси. Водителей в условиях подобной погоды призывают к особо внимательному соблюдению ПДД. А о проблемных участках дорог можно сообщить по телефону (343) 261-79-83. Жаловаться можно по телефону (343) 262-50-65.