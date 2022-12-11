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285 машин расчищают дороги от снегопада в Свердловской области

Сегодня, 07:12
Фото: 1MI
В Свердловской области 285 машин вышли на уборку улиц после снегопада, который продлится до понедельника.

Обилие снега наблюдается в западном, центральном и восточном районах региона. В некоторых местах сугробы достигают в высоту 40 сантиметров, сообщает департамент информационной политики.

В субботу, 10 ноября, сугробы накрыли Нижний Тагил, Алапаевское муниципальное образование, Шалинский городской округ, а также Байкаловский городской округ. В отдельных местах аналогичные погодные условия могут сохраниться до понедельника.

В субботу на дорогах трудилось 285 снегоуборочных машин, 44 автомобиля с отвалом, 25 автогрейдеров и 21 другая спецтехника, - сообщает департамент информполитики.
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Для борьбы со погодными условиями было потрачено 205 тонн песка и 9,6 тысячи тонн соляной смеси. Водителей в условиях подобной погоды призывают к особо внимательному соблюдению ПДД. А о проблемных участках дорог можно сообщить по телефону (343) 261-79-83. Жаловаться можно по телефону (343) 262-50-65.

#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Снегопад#Дороги#Снегоуборочная техника
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