285 машин расчищают дороги от снегопада в Свердловской области

Обилие снега наблюдается в западном, центральном и восточном районах региона. В некоторых местах сугробы достигают в высоту 40 сантиметров, сообщает департамент информационной политики.
В субботу, 10 ноября, сугробы накрыли Нижний Тагил, Алапаевское муниципальное образование, Шалинский городской округ, а также Байкаловский городской округ. В отдельных местах аналогичные погодные условия могут сохраниться до понедельника.
В субботу на дорогах трудилось 285 снегоуборочных машин, 44 автомобиля с отвалом, 25 автогрейдеров и 21 другая спецтехника, - сообщает департамент информполитики.
Для борьбы со погодными условиями было потрачено 205 тонн песка и 9,6 тысячи тонн соляной смеси. Водителей в условиях подобной погоды призывают к особо внимательному соблюдению ПДД. А о проблемных участках дорог можно сообщить по телефону (343) 261-79-83. Жаловаться можно по телефону (343) 262-50-65.