Аномальные холода до -31 градуса придут в Свердловскую область

На крайнем севере области уже в ночь на 13 декабря похолодает до -31 градуса, считают синоптики Уралгидрометцентра. При этом в областном центре в ближайшие дни меньше -10 градусов не ожидается.
Ранее синоптики уже прогнозировали морозы на севере Урала до -28 градусов. Такая погода может наблюдаться уже завтра, 12 декабря. В целом по области же будет около -13... -18 градусов в темное время суток и -10... -15 градусов в дневное время.
Также в Свердловской области ожидаются снегопады и ветренная погода с порывами до 14–15 метров в секунду. А 13 декабря может стать самым холодным днем будущей недели.