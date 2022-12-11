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Аномальные холода до -31 градуса придут в Свердловскую область

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, в Свердловской области могут настать холода. Температура воздуха может опуститься до -31 градуса.

На крайнем севере области уже в ночь на 13 декабря похолодает до -31 градуса, считают синоптики Уралгидрометцентра. При этом в областном центре в ближайшие дни меньше -10 градусов не ожидается.

Ранее синоптики уже прогнозировали морозы на севере Урала до -28 градусов. Такая погода может наблюдаться уже завтра, 12 декабря. В целом по области же будет около -13... -18 градусов в темное время суток и -10... -15 градусов в дневное время.

Также в Свердловской области ожидаются снегопады и ветренная погода с  порывами до 14–15 метров в секунду. А 13 декабря может стать самым холодным днем будущей недели.

Теплая, снежная и ветреная погода ожидается в Нижнем Тагиле
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#Природа#Новости УрФО#Погода#Мороз#Ветер#Елена Озерова
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