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Итоги дня в Тагиле: Автобус с 38 детьми вылетел в кювет, а техосмотр подорожает

Сегодня, 12:48
Фото: TagilCity.ru
Автобус с 38 детьми вылетел в кювет под Нижним Тагилом, а техосмотр подорожает в два раза. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10-11 декабря.

Экскурсионный автобус с 38 детьми и семью взрослыми попал в ДТП во время поездки из Североуральска в арт-резиденцию в Черноисточинске. Известно, что 57-летний водитель транспортного средства начал буксовать на дороге, съехал на обочину и застрял. 

Экскурсионный автобус с 38 детьми из Североуральска улетел с дороги под Тагилом
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Стоимость техосмотра вырастет в Свердловской области. В некоторых случаях ТО станет дороже почти в два раза. Точные суммы будут определять сами пункты проведения техосмотра. 

Почти в два раза увеличатся цены на техосмотр в Свердловской области
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17 человек, в числе которых трое детей, эвакуировали из-за пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле. Горела квартир на первом этаже. При эвакуации были использованы специальные спасательные дыхательные аппараты.

17 человек были эвакуированы из-за пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле
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В некоторых районах Свердловской области на будущей неделе холода могут достигнуть -31 градуса. При этом в Екатеринбурге ожидается до -10 градусов. В целом, на будущей неделе ожидается снежная погода и сильный ветер.

Аномальные холода до -31 градуса придут в Свердловскую область
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Пьяный екатеринбуржец ударил сотрудника ГИБДД головой по лицу за то, что тот пытался сковать его наручниками за непослушание. В результате инспектора госпитализировали с сотрясением мозга.

Пьяный житель Екатеринбурга ударил сотрудника ГАИ головой по лицу
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Экскурсионный автобус с 38 детьми из Североуральска улетел с дороги под Тагилом
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