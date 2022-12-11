Экскурсионный автобус с 38 детьми и семью взрослыми попал в ДТП во время поездки из Североуральска в арт-резиденцию в Черноисточинске. Известно, что 57-летний водитель транспортного средства начал буксовать на дороге, съехал на обочину и застрял.