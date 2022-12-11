Экскурсионный автобус с 38 детьми и семью взрослыми попал в ДТП во время поездки из Североуральска в арт-резиденцию в Черноисточинске. Известно, что 57-летний водитель транспортного средства начал буксовать на дороге, съехал на обочину и застрял.
Стоимость техосмотра вырастет в Свердловской области. В некоторых случаях ТО станет дороже почти в два раза. Точные суммы будут определять сами пункты проведения техосмотра.
17 человек, в числе которых трое детей, эвакуировали из-за пожара на Гальянке в Нижнем Тагиле. Горела квартир на первом этаже. При эвакуации были использованы специальные спасательные дыхательные аппараты.
В некоторых районах Свердловской области на будущей неделе холода могут достигнуть -31 градуса. При этом в Екатеринбурге ожидается до -10 градусов. В целом, на будущей неделе ожидается снежная погода и сильный ветер.
Пьяный екатеринбуржец ударил сотрудника ГИБДД головой по лицу за то, что тот пытался сковать его наручниками за непослушание. В результате инспектора госпитализировали с сотрясением мозга.