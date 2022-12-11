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Космонавт из Екатеринбурга сыграл в футбол на МКС

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
Космонавт Сергей Прокопьев из Екатеринбурга поиграл в футбол на Международной космической станции. Также он поздравил жителей Свердловской области с международным днем футбола.

В поздравлении Сергей Прокофьев отметил, что футбол — это его любимая игра. Где бы он не находился. Видеоролик был опубликован в telegram-канале «ФК Урал».

Помимо этого, уральский космонавт поздравил футболистов «Урала» с праздником и пожелал с успехом завершить сезон.

Отметим, что Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Он удостоен званий Героя РФ и Летчика-космонавта РФ.

25 ноября Прокофьев должен был выйти в открытых космос, но этого не произошло из-за проблем со скафандром.

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#Елена Озерова#Спорт#Новости УрФО#Поздравление#Космонавт#Футбол#Космос
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