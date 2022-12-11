Космонавт из Екатеринбурга сыграл в футбол на МКС

В поздравлении Сергей Прокофьев отметил, что футбол — это его любимая игра. Где бы он не находился. Видеоролик был опубликован в telegram-канале «ФК Урал».
Помимо этого, уральский космонавт поздравил футболистов «Урала» с праздником и пожелал с успехом завершить сезон.
Отметим, что Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Он удостоен званий Героя РФ и Летчика-космонавта РФ.
25 ноября Прокофьев должен был выйти в открытых космос, но этого не произошло из-за проблем со скафандром.