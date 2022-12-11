Почти в два раза увеличатся цены на техосмотр в Свердловской области

Точные суммы будут определять сами пункты проведения техосмотра. К примеру, сотрудник оператора «Технический осмотр» в Водительском проезде рассказал, что с владельцев легковых авто за услугу будут брать 710 рублей. В «ТО96» отметили, что в будущем году техосмотр подорожает с 500 до 700–800 рублей, а в «Техосмотре 96» добавили, что цена составит 1000 рублей.