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Почти в два раза увеличатся цены на техосмотр в Свердловской области

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Стоимость техосмотра вырастет в Свердловской области. Известно, что для большинства граждан техосмотр подорожает почти в два раза.

К примеру, мотоциклистам эта процедура обойдется максимум в 321 рубль вместо 166 рублей. Владельцы легковых автомобилей смогут отправить свои транспортные средства на техосмотр, отдав за это сумму в пределах 913 рублей, тогда как сейчас эта процедура стоит максимум 498 рублей, сообщает Е1.

Точные суммы будут определять сами пункты проведения техосмотра. К примеру, сотрудник оператора «Технический осмотр» в Водительском проезде рассказал, что с владельцев легковых авто за услугу будут брать 710 рублей. В «ТО96» отметили, что в будущем году техосмотр подорожает с 500 до 700–800 рублей, а в «Техосмотре 96» добавили, что цена составит 1000 рублей.

Отметим, что в Свердловской области тарифы на ТО оставались неизменны на протяжении последних 10 лет.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Техосмотр#Автомобили#Стоимость#Цена
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