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Помогавший спасать раненых житель Каменска-Уральского погиб на СВО

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI

На СВО скончался 46-летний житель Каменска-Уральского. Мужчина помогал медикам спасать солдат.

Евгений Руденко жил в селе Травянском. Информацию о гибели солдата подтвердил глава городского округа Алексей Герасимов, пишет Е1.

Евгений еще во время службы в армии получил должность гвардии младшего сержанта. Он участвовал в боях на Северном Кавказе и был наводчиком танка. Работал Евгений слесарем на железной дороге. На СВО он отправился по повестке, там он был водителем санитарной машины. Погиб мужчина в конце октября.

За помощь в спасении раненых бойцов посмертно солдата наградили орденом Мужества. У погибшего остались жена и ребенок. Прощание с военным пройдет во вторник, 13 декабря, в храме Покрова Божией матери в 11:00. После пройдут похороны на кладбище его родного села.

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