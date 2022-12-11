Помогавший спасать раненых житель Каменска-Уральского погиб на СВО

Евгений еще во время службы в армии получил должность гвардии младшего сержанта. Он участвовал в боях на Северном Кавказе и был наводчиком танка. Работал Евгений слесарем на железной дороге. На СВО он отправился по повестке, там он был водителем санитарной машины. Погиб мужчина в конце октября.