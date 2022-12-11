Пьяный житель Екатеринбурга ударил сотрудника ГАИ головой по лицу

Сам екатеринбуржец, которого остановил сотрудник ГАИ, находился за рулем в нетрезвом состоянии, пишет Е1.
ЧП произошло в дневное время 10 декабря на улице Ляпустина. За рулем находился 34-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД выяснили, что он был нетрезв и не имел водительских прав.
Когда все это выяснилось, мужчину пригласили пройти в патрульную машину. Инспекторы хотели зафиксировать алкогольное опьянение. Но мужчина стал ругаться матом и вести себя агрессивно. Также он оскорблял сотрудников.
Тогда инспекторы приняли решение – сковать мужчину наручниками. Однако в этот момент он ударил головой по лицу сотрудника ГАИ. Его госпитализировали, а мужчина отказался от проведения освидетельствования.
По базе данных удалось установить, что в 2021 году мужчина уже был привлечен к ответственности за пьяное вождение. На нарушителя составили три административных протокола.