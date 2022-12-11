Женский исправцентр вместо мужского предложено открыть в Нижнем Тагиле

Исправцентр будет находиться по адресу: Черноисточинское шоссе, 58. В нем одновременно смогут пребывать до 90 женщин. В настоящий момент в регионе есть три подобных исправцентра - в поселке Решеты, Верхней Туре и Нижнем Тагиле. Еще один скоро время откроется в Камышлове.
Сейчас в подобных учреждениях региона состоят на учетах около 240 человек. Этот вид наказания никак не связан с изоляцией от других граждан. Здесь осужденные осуществляют трудовую деятельность по разным направлениям.
Проживают осужденные в общежитиях, где сами готовят себе еду, стирают одежду и так далее. У них есть мобильные телефоне и по выходным они вправе видеться с родными.
Более того, они получают зарплаты в размере от 25 до 120 тысяч рублей. С этой суммы в доход государства удерживается от 5 до 20%. За хорошее поведение некоторым могут разрешать снимать квартиру или жить вместе с семьей. Сейчас по такому принципу живет 15 осужденных.