Женский исправцентр вместо мужского предложено открыть в Нижнем Тагиле

Более того, они получают зарплаты в размере от 25 до 120 тысяч рублей. С этой суммы в доход государства удерживается от 5 до 20%. За хорошее поведение некоторым могут разрешать снимать квартиру или жить вместе с семьей. Сейчас по такому принципу живет 15 осужденных.