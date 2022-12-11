TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Женский исправцентр вместо мужского предложено открыть в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле около школы №90 вместо мужского исправцентра могут открыть женский. Такое предложение высказали представители ГУФСИН на оперативном совещании в правительстве Свердловской области.

Исправцентр будет находиться по адресу: Черноисточинское шоссе, 58. В нем одновременно смогут пребывать до 90 женщин. В настоящий момент в регионе есть три подобных исправцентра - в поселке Решеты, Верхней Туре и Нижнем Тагиле. Еще один скоро время откроется в Камышлове.

Сейчас в подобных учреждениях региона состоят на учетах около 240 человек. Этот вид наказания никак не связан с изоляцией от других граждан. Здесь осужденные осуществляют трудовую деятельность по разным направлениям.

Проживают осужденные в общежитиях, где сами готовят себе еду, стирают одежду и так далее. У них есть мобильные телефоне и по выходным они вправе видеться с родными.

«Все будет под контролем»: Куйвашев об исправительном центре в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Более того, они получают зарплаты в размере от 25 до 120 тысяч рублей. С этой суммы в доход государства удерживается от 5 до 20%. За хорошее поведение некоторым могут разрешать снимать квартиру или жить вместе с семьей. Сейчас по такому принципу живет 15 осужденных.

#Елена Озерова#Город#Нижний Тагил#Исправцентр#Колония#Осужденные#Женщины
Подпишитесь
Экскурсионный автобус с 38 детьми из Североуральска улетел с дороги под Тагилом
Вчера, 17:32
Куйвашев о частичной мобилизации: «Много жалоб было на военкомат Нижнего Тагила»
9 декабря 07:55
На реконструкцию плотины на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле выделен миллиард рублей
9 декабря 07:38
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
8 декабря 09:24
«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
8 декабря 09:41
Молодой полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке в 300 тысяч с наркодилера
Вчера, 09:10