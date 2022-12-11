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Житель Нижнего Тагила без прав врезался в ЛЭП

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 34-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на машине марки Seat Ibiza врезался в линию электропередач.

При этом у тагильчанина не было водительского удостоверения. Он не справился с управлением транспортного средства. Признаки того, что он был пьян, для сотрудников ГАИ были явными – изо рта пахло алкоголем, речь была несвязная и так далее. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что авария случилась примерно в 21.00 в субботу, 10 декабря, на Черноисточинском шоссе. Сам мужчина травмировался, его отвезли в больницу. За нарушения ему грозит арест от 10 до 15 суток, либо штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Лэп#Водительские права#Алкогольное опьянение#Опьянение
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