Житель Нижнего Тагила без прав врезался в ЛЭП

При этом у тагильчанина не было водительского удостоверения. Он не справился с управлением транспортного средства. Признаки того, что он был пьян, для сотрудников ГАИ были явными – изо рта пахло алкоголем, речь была несвязная и так далее. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
Известно, что авария случилась примерно в 21.00 в субботу, 10 декабря, на Черноисточинском шоссе. Сам мужчина травмировался, его отвезли в больницу. За нарушения ему грозит арест от 10 до 15 суток, либо штраф в размере до 30 тысяч рублей.