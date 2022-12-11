Житель Нижнего Тагила без прав врезался в ЛЭП

При этом у тагильчанина не было водительского удостоверения. Он не справился с управлением транспортного средства. Признаки того, что он был пьян, для сотрудников ГАИ были явными – изо рта пахло алкоголем, речь была несвязная и так далее. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.