Жительница Екатеринбурга врезалась в инкассаторскую машину

ЧП случилось на улице Чапаева, 14/5 примерно в 20.00 в субботу, 10 декабря. Девушка ехала на автомобиле марки Ford Focus. Совершая переворот, она не успела вовремя перестроиться в нужный ряд, потому и случилось ДТП.