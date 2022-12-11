Жительница Екатеринбурга врезалась в инкассаторскую машину

В итоге девушку и ее пассажира пришлось госпитализировать, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
ЧП случилось на улице Чапаева, 14/5 примерно в 20.00 в субботу, 10 декабря. Девушка ехала на автомобиле марки Ford Focus. Совершая переворот, она не успела вовремя перестроиться в нужный ряд, потому и случилось ДТП.
Когда девушка на иномарке отлетела в дерево, машина инкассаторов врезалась в бордюр. В больнице медики заключили, что у девушки сломана кисть, а у пассажира – травма мягких тканей головы.