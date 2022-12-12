1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Нижней Турой

В результате столкновения Land Cruiser 200 и автобуса Yutong 1 человек погиб, еще 5 пострадали. Инцидент случился 11 декабря в Нижнетуринском районе примерно в 15:00 по уральскому времени на 235 километре шоссе «Екатеринбург-Серов».