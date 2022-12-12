1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Нижней Турой

Правоохранители предварительно установили, что на месте трагедии скончался директор НКО из Ивделя, мужчина 1959 года рождения. Причиной столкновения стало превышение водителем внедорожника скорости до показателей, несоответствующих погодным условиям, и выезд на встречную полосу движения. Наличие алкогольного опьянения у автовладельца предстоит выяснить судмедэкспертизе.
В автобусе, с которым столкнулась иномарка, находилось 28 человек (включая водителя). Медицинские оказывают помощь пятерым из них, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Более подробные обстоятельства ДТП предстоит выяснить в ходе следствия.