10-летний мальчик из Челябинска погиб на руках у матери

По словам мамы погибшего ребенка, в четверг Никита пришел из школы домой с температурой. В тот же день заболела и его одноклассница. Доктор осмотрела ребенка, сказала пить противовирусные таблетки, полоскать рот и пить сироп, сообщает «Урал Мэш».
Семья следовала инструкции. В воскресенье ребенок поехал к бабушке. Ближе к обеденному времени у него поднялась температура до 39 градусов. Ребенка стало рвать, а температура не сбивалась. Далее температура резко упала ниже 36 градусов.
Тогда бабушка запереживала. Мать отпросилась с работы и в 20.30 вызвала «скорую». По телефону сообщали, что машина пока не найдена.
В 22:30 женщина, как она сама утверждает, повезла сына в неотложку. Там ей рекомендовали ехать в первую горбольницу. Доехать они не успели, мальчик скончался в машине у мамы на руках. Причина наступления смерти выясняется.