10-летний мальчик из Челябинска погиб на руках у матери

По словам мамы погибшего ребенка, в четверг Никита пришел из школы домой с температурой. В тот же день заболела и его одноклассница. Доктор осмотрела ребенка, сказала пить противовирусные таблетки, полоскать рот и пить сироп, сообщает «Урал Мэш».



Семья следовала инструкции. В воскресенье ребенок поехал к бабушке. Ближе к обеденному времени у него поднялась температура до 39 градусов. Ребенка стало рвать, а температура не сбивалась. Далее температура резко упала ниже 36 градусов.