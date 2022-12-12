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10-летний мальчик из Челябинска погиб на руках у матери

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
У матери на руках погиб житель Челябинска – 10-летний мальчик Никита. Вместе с матерью он два часа прождал скорую помощь.

По словам мамы погибшего ребенка, в четверг Никита пришел из школы домой с температурой. В тот же день заболела и его одноклассница. Доктор осмотрела ребенка, сказала пить противовирусные таблетки, полоскать рот и пить сироп, сообщает «Урал Мэш».

Семья следовала инструкции. В воскресенье ребенок поехал к бабушке. Ближе к обеденному времени у него поднялась температура до 39 градусов. Ребенка стало рвать, а температура не сбивалась. Далее температура резко упала ниже 36 градусов.

Тогда бабушка запереживала. Мать отпросилась с работы и в 20.30 вызвала «скорую». По телефону сообщали, что машина пока не найдена.

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В 22:30 женщина, как она сама утверждает, повезла сына в неотложку. Там ей рекомендовали ехать в первую горбольницу. Доехать они не успели, мальчик скончался в машине у мамы на руках. Причина наступления смерти выясняется.

#Происшествия#Погиб#Ребенок#Температура#Скорая помощь#Елена Озерова
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