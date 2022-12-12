39-летний житель Екатеринбурга погиб на спецоперации

Погиб мужчина 25 ноября. Посмертно военного наградили орденом Мужества, сообщает «Екатеринбурггаз», где мужчина работал.



Владимир учился в школе №32 в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга, а также в МЦО № 196. Помимо этого, он окончил Уральский радиотехнический колледж имени Попова. Далее он прошел службу в армии, боевого опыта не имел.