«Авторынок восстановится через год»: эксперт из Нижнего Тагила

Покупка нового автомобиля для жителей Нижнего Тагила всего за год стала недоступнее на 25%. По данным от Свердловскстата, в сентябре 2022 года цены на авто с салона выросли сильнее, чем растет средняя зарплата в городе.
В минувшем году в Нижнем Тагиле иномарка из автосалона была на 54% дешевле, отечественная легковушка — на 46%. Рост доходов тагильчан был в гораздо меньше темпе, поэтому новые автомобили показали индекс утраты. Отечественные легковушки имеют индекс утраты около 23%, у иномарок эта цифра еще больше — почти 27%.
Многие жители региона отказались от мысли покупать новый автомобиль на фоне изменившейся экономической реальности. При этом содержание подержанного автомобиля тоже вышло за пределы доступности — подорожали как расходные материалы (автомасла и комплектующие), так и запасные части.
Материалы и все остальное подорожало существенно. Мы стараемся держать цены, за счет объемов. А поставщики и некоторые люди в сфере пытаются на этом до сих пор заработать, но это неправильно. Были изначально сложности со всей этой ситуацией, которая происходит. Сейчас рынок запчастей уже восстанавливается. Примерно через год он выйдет на тот уровень, который был до этого — стабильный, — рассказывает TagilCity.ru директор тагильского автотехсервиса Александр Ветютнев.
Автомобильный рынок уже изменился, поясняет эксперт, при этом, как и во многих других сферах, освободившиеся ниши занимают товары из Китая.
Есть сложности с поставкой каких-то оригинальных запчастей. Но это было и раньше. Все приходит в норму, то есть работаем с другими странами. Есть у нас поставщики, например, везем и оригинальные стекла. На данный момент привезли очень редкое стекло на Mercedes, прямо оригинальное, привезли его ровно за 2 недели. Казахстан хороший поставщик, Арабские Эмираты. Есть хорошие аналоги, Китай вышел на хороший уровень по запчастям. Конечно, есть принципиальные люди, которые хотят прямо оригинал.
После начала частичной мобилизации в России автомобильная сфера стала одной из пострадавших от оттока кадров: именно в автосервисах работают если не 100%-но, то преимущественно мужчины. Но работники сферы относятся к этому спокойно и ждут новые кадры, в том числе сотрудничая с учебными заведениями Нижнего Тагила, которые готовят персонал для автосервисов.
Два человека были вынуждены от нас уйти. Они воевали в горячих точках, служили. От всего нашего персонала это небольшой процент. Это наш долг. Придут повестки — мы пойдем.
Редакция TagilCity.ru изучила динамику цен от Свердловскстата в сентябре 2022 и 2021 года. Мы сравнили цены на продукты, бытовую химию, автомобили, недвижимость и другие позиции из обычных расходов жителей Нижнего Тагила, всего порядка 50 позиций. Затем мы высчитали индекс утраты: поделили среднюю зарплату в Нижнем Тагиле на стоимость единицы товара и определили, в каком году тагильчане могли купить товара в большем количестве. Если в 2022 году жители Нижнего Тагила могут позволить себе меньше этих товаров — так формируется индекс утраты. По некоторым товарам за год получилось серьезное падение доступности, среди них — и новые автомобили.
Повышение коснулось и цен на проезд в общественном транспорте в Нижнем Тагиле, оно должно произойти уже с 17 декабря 2022 года. Влияние роста расходов на транспорт (его обслуживание, ремонт и заправку топливом) сказалось и на показателях в платежных документах в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Заявили о подорожании и дилеры продовольственных продуктов, которые часть цены формируют из расходов на транспортные издержки. Кроме того, у поставщиков и производителей вырастают затраты на аренду помещений и их обслуживание — электроэнергию, газ, отопление.