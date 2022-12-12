«Авторынок восстановится через год»: эксперт из Нижнего Тагила

Редакция TagilCity.ru изучила динамику цен от Свердловскстата в сентябре 2022 и 2021 года. Мы сравнили цены на продукты, бытовую химию, автомобили, недвижимость и другие позиции из обычных расходов жителей Нижнего Тагила, всего порядка 50 позиций. Затем мы высчитали индекс утраты: поделили среднюю зарплату в Нижнем Тагиле на стоимость единицы товара и определили, в каком году тагильчане могли купить товара в большем количестве. Если в 2022 году жители Нижнего Тагила могут позволить себе меньше этих товаров — так формируется индекс утраты. По некоторым товарам за год получилось серьезное падение доступности, среди них — и новые автомобили.