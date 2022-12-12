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Бензовоз и LADA Kalina столкнулись на трассе в Ирбитском районе

Сегодня, 04:11
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Отечественный автомобиль столкнулся с бензовозом на 86-м километре трассы «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» в Ирбитском районе. Пострадали два человека, оба ехали в LADA Kalina.

Известно, что автомобиль с цистерной горючего двигался по маршруту Камышлов-Ирбит по направлении к заправочной станции. В какой-то момент произошло столкновение с российской «Калиной», за рулем которой находился 19-летний свердловчанин. Водительский стаж молодого человека — 5 месяцев. В результате аварии пострадали автомобилист и пассажир. Людей доставили в ЦГБ города Ирбита.

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Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД Свердловской области. На текущий момент известно, что разлива дизельного топлива не допущено, а на месте случившегося нет ограничений по движению автомобилей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

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#Анна Варнакина#ДТП#Бензовоз#ГИБДД#Авария#Больница#Пострадавшие#Ирбит
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