Бензовоз и LADA Kalina столкнулись на трассе в Ирбитском районе

Известно, что автомобиль с цистерной горючего двигался по маршруту Камышлов-Ирбит по направлении к заправочной станции. В какой-то момент произошло столкновение с российской «Калиной», за рулем которой находился 19-летний свердловчанин. Водительский стаж молодого человека — 5 месяцев. В результате аварии пострадали автомобилист и пассажир. Людей доставили в ЦГБ города Ирбита.