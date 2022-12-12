Было решено продлить прием заявок для участия в премии "Агроинвестор года - 2022"

Решение оргкомитета о продлении срока приема заявок до 26 декабря обусловлено тем, что в этом году интерес предприятий АПК к премии сильно вырос. Каждая заявка требует абсолютной внимательности к подготовке со стороны кандидатов, в также объективной проверки экспертным советом премии. И продление срока позволит выполнить все необходимые требования для включения в состав номинантов и участия в премии.