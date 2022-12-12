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Было решено продлить прием заявок для участия в премии "Агроинвестор года - 2022"

Сегодня, 18:23
Фото: piqsels.com
Журнал «Агроинвестор» сообщил о продлении срока приема заявок для участия в третьей ежегодной национальной премии «Агроинвестор года — 2022» до 26 декабря 2022 года.

На участие в национальной премии уже подали заявки десятки предприятий агропромышленных комплексов России. Среди них есть небольшие крестьянско-фермерские хозяйства, а есть градообразующие предприятия и компании.

Решение оргкомитета о продлении срока приема заявок до 26 декабря обусловлено тем, что в этом году интерес предприятий АПК к премии сильно вырос. Каждая заявка требует абсолютной внимательности к подготовке со стороны кандидатов, в также объективной проверки экспертным советом премии. И продление срока позволит выполнить все необходимые требования для включения в состав номинантов и участия в премии.

Заявки на участие в III национальной премии «Агроинвестор года — 2022» принимаются в следующих номинациях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива». 

Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» дадут оценку лучшим практикам, проектам и достижениям лидеров агропромышленной отрасли по итогам работы в 2022 году. Премия ежегодно дает возможность определить лучших бизнесменов, инвесторов и общественных деятелей, которые работают на территории РФ. Профессионализм этих предприятий является залогом успешного развития предпринимательской среды. 

Шорт-лист премии «Агроинвестор года — 2022» будет опубликован 13 января 2023 года. Партнеры премии «Агроинвестор года — 2022»: «Деметра-Холдинг» и АККОР. Информационный партнер – медиахолдинг 1MI.

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